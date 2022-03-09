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"Мир готовится поддержать наше восстановление после войны". Зеленский обратился к украинцам
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский вечером тринадцатого дня войны с россией традиционно обратился к украинцам.
"Мир не верит в будущее России. Не говорит о нем. Они говорят о нас, помогают нам, готовятся поддержать наше восстановление после войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот это вот "после войны", - сказал Лидер государства.
Полная речь Владимира Зеленского:
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