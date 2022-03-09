"Мир готовится поддержать наше восстановление после войны". Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский вечером тринадцатого дня войны с россией традиционно обратился к украинцам.

"Мир не верит в будущее России. Не говорит о нем. Они говорят о нас, помогают нам, готовятся поддержать наше восстановление после войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот это вот "после войны", - сказал Лидер государства.