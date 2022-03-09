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Ливерпуль – Интер. 0:1. Попытка камбека на Энфилде – видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Лаутаро пытался

Ливерпуль – Интер. 0:1. Попытка камбека на Энфилде – видео гола и обзор матча

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Ливерпуль" дома уступил "Интеру" (0:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцам не хватило гола, чтобы перевести встречу в овертайм. Ведь в первом поединке было поражение 0:2.

62' Лаутаро Мртинес – 1:0

Общий обзор матча

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Интер
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