Оперативная сводка от ВСУ: В течение суток противник снизил темп наступательной операции

Оперативная информация по состоянию на 24.00 08.03.2022 по российскому вторжению:

- в течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре;

- оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования имеющейся стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов. Также враг планирует создать сеть полевых трубопроводов, на временно захваченной территории Украины;

- 14-я отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется), БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ, в связи с потерей боеспособности;

- на Полесском направлении противник продолжает удерживать занятые ранее рубежи. На направлении из населенного пункта Дымер активных действий со стороны оккупантов не отмечен. В районе населенного пункта Припять силами до двух БТГр занимает оборону;

- на направлении из н.п. Бабинцы, силами до пяти БТГр, враг вел наступательные действия, был остановлен и перешел к обороне в районе н.п. Буча;

- в районе н.п. Бузова, силами до 4-х БТГр из состава 36 общевойсковой армии, несмотря на понесенные многочисленные потери, продвинулся в район н.п. Ясногородка;

- на Северском направлении оккупанты не оставляют попыток овладеть городом Чернигов;

- из района н.п. Глухов, враг пытавшийся вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВС Украины, был остановлен. В целях обеспечения наступления в направлении н.п. Козелец пытается навести и удерживать понтонно-мостовую переправу;

- на Слобожанском направлении враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, но не имеет значительного успеха, одновременно наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре с целью запугивания гражданского населения. Продолжается бой за н.п. Изюм.

- противник приводит понтонно-мостовые переправы через г. Северский Донец и Берека. На Донецком направлении противник продолжает наступательные действия по направлениям Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской обл. Проведя неудачное наступление в Троицком районе, пытается восстановить наступление в направлении Запорожья и захватить город Мариуполь.

- на Таврическом и Южном направлениях противник силами до семнадцати БТГр удерживает населенные пункты Херсон, Энергодар, Васильевка, осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Силами трех БТГр взяты под контроль н.п. Пологи;

- из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.