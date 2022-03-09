Гвардиола: У Зинченко непростой период. Но он будет готов сыграть со Спортингом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о ментальной готовности украинца Александра Зинченко к матчу против "Спортинга" в Лиге чемпионов.

"Это непростой период для него, но думаю он будет готов на случай, если ему придется выйти на поле", - сказал Хосеп.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Манчестер Сити" - "Спортинг" состоится сегодня, 9 марта. В первой встрече "горожане" разгромили португальцев со счетом 5:0.