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Гвардиола: У Зинченко непростой период. Но он будет готов сыграть со Спортингом
Наставник "Ман Сити" рассказал об эмоциональном состоянии украинца
фото - Getty Images
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о ментальной готовности украинца Александра Зинченко к матчу против "Спортинга" в Лиге чемпионов.
"Это непростой период для него, но думаю он будет готов на случай, если ему придется выйти на поле", - сказал Хосеп.
Напомним, что ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Манчестер Сити" - "Спортинг" состоится сегодня, 9 марта. В первой встрече "горожане" разгромили португальцев со счетом 5:0.
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Источник:BBC
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