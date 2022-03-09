Министр обороны призвал не распространять сообщения о предоставлении оружия Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам с просьбой не распространять информацию о предоставлении оружия другими государствами:

"Военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами с целью получения помощи для защиты Украины. Министерство обороны работает на своем уровне как по направлению привлечения материально-технической помощи, так и посредством взаимодействия с коммерческими поставщиками. Военно-техническое сотрудничество – очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны.

В этой связи я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам.

Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат. Это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которую она просто должна получить. В результате Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!

Всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, мы обязательно и своевременно обнародуем. Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет ему неприятным сюрпризом. Надеются на понимание", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что до начала вторжения активную помощь вооружениями оказывали США и Британия, после нападения России к ним присоединились другие страны Запада. Вчера помощь Украине направила Япония, которая впервые в своей истории передала вооружение другому государству.