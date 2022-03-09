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Зинченко выйдет в основном составе Манчестер Сити на матч ЛЧ со Спортингом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Матч без интриги

Зинченко выйдет в основном составе Манчестер Сити на матч ЛЧ со Спортингом

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, девятого марта, "Манчестер Сити" проведет ответный матч 1/8-ой финала Лиги чемпионов против португальского "Спортинга". В основном составе команды Пепа Гвардиолы выйдет украинец Александр Зинченко.

Отметим, что первый поединок между соперниками закончился разгромной победой "Манчестер Сити" со счетом 5:0. Ожидается, что Зинченко сыграет на позиции левого защитника.

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В статье: Александр Зинченко
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