Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко выйдет в основном составе Манчестер Сити на матч ЛЧ со Спортингом
Матч без интриги
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, девятого марта, "Манчестер Сити" проведет ответный матч 1/8-ой финала Лиги чемпионов против португальского "Спортинга". В основном составе команды Пепа Гвардиолы выйдет украинец Александр Зинченко.
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) March 9, 2022
XI | Ederson, Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus
SUBS | Carson, Slicker, Grealish, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Kayky, Delap, Edozie, Mbete, McAtee#ManCity pic.twitter.com/XrBbX9L02U
Отметим, что первый поединок между соперниками закончился разгромной победой "Манчестер Сити" со счетом 5:0. Ожидается, что Зинченко сыграет на позиции левого защитника.
Популярное сейчас
- Зеленский: Некоторые политики ищут ниточки в рф. Если я услышу еще один сигнал, то ответ будет быстрым
- "Москали почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины". Федецкий вступил в тероборону
- 130 самолетов и вертолетов. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
- Бавария – Зальцбург 7:1. Хет-трик Левандовского – видео голов и обзор матча
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО