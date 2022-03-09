Зинченко выйдет в основном составе Манчестер Сити на матч ЛЧ со Спортингом

Сегодня, девятого марта, "Манчестер Сити" проведет ответный матч 1/8-ой финала Лиги чемпионов против португальского "Спортинга". В основном составе команды Пепа Гвардиолы выйдет украинец Александр Зинченко.

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XI | Ederson, Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus



SUBS | Carson, Slicker, Grealish, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Kayky, Delap, Edozie, Mbete, McAtee#ManCity pic.twitter.com/XrBbX9L02U — Manchester City (@ManCity) March 9, 2022

Отметим, что первый поединок между соперниками закончился разгромной победой "Манчестер Сити" со счетом 5:0. Ожидается, что Зинченко сыграет на позиции левого защитника.