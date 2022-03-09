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Реал - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Реал - ПСЖ: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 09.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Реал - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

Матч, который, наверное, стоит финала по своей вывеске. Но это только 1/8-я. В первом поединке "Реал" не показал футбола, который можно было бы назвать чемпионским. Однако мадридцы готовы дать бой дома. Смотрим в прямом эфире, прямо в этой новости, без регистрации.

ЛЧ. 1/8-я финала
"Реал" – ПСЖ
Первый матч – 0:1

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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