Реал - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Матч, который, наверное, стоит финала по своей вывеске. Но это только 1/8-я. В первом поединке "Реал" не показал футбола, который можно было бы назвать чемпионским. Однако мадридцы готовы дать бой дома. Смотрим в прямом эфире, прямо в этой новости, без регистрации.

ЛЧ. 1/8-я финала

"Реал" – ПСЖ

Первый матч – 0:1