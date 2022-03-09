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Реал - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Реал - ПСЖ: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 09.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Матч, который, наверное, стоит финала по своей вывеске. Но это только 1/8-я. В первом поединке "Реал" не показал футбола, который можно было бы назвать чемпионским. Однако мадридцы готовы дать бой дома. Смотрим в прямом эфире, прямо в этой новости, без регистрации.
ЛЧ. 1/8-я финала
"Реал" – ПСЖ
Первый матч – 0:1
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