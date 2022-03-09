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Манчестер Сити - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Манчестер Сити - Спортинг: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 09.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Манчестер Сити - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В этом матче не очень много спортивной интриги - "Манчестер Сити" в первой встрече разгромил "Спортинг" со счетом 5:0. Но все равно интересно наблюдать за машиной Пепа Гвардиолы. Особенно тогда, когда один из винтиков - наш Александр Зинченко.

Смотрим в прямом эфире прямо здесь, в этой новости, без регистрации.

ЛЧ. 1/8 финала
"Манчестер Сиит" – "Спортинг"
Первый матч – 5:0

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Манчестер Сити
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