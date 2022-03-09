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ЛЧ. Манчестер Сити - Спортинг 0:0. Тренировка

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Чемпион Португалии не проиграл на Этихаде в ответном матче 

ЛЧ. Манчестер Сити - Спортинг 0:0. Тренировка

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Спортинг" Лиссабон 0:0 (первая игра 5:0)

"Манчестер Сити": Эдерсон (Карсон 73) - Игэн-Райли, Стоунз, Лапорт (Мбете 84), Зинченко - Силва (Марез 46), Фернандиньо, Гюндоган - Жезус, Фоден (Макати 46), Стерлинг

"Спортинг": Адан - Инасио, Коатес, Нету (Феддаль 89) - Рейс, Угарте, Табата, Порро (Эшгайю 79) - Паулиньо (Сантуш 78), Сарабия (Эдвардс 58) - Слимани (Виргиния 89)

Предупреждения: Жезус 39 - Паулиньо 15, Слимани 40

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Манчестер Сити Альберт Зинченко
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