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ЛЧ. Манчестер Сити - Спортинг 0:0. Тренировка
Чемпион Португалии не проиграл на Этихаде в ответном матче
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" - "Спортинг" Лиссабон 0:0 (первая игра 5:0)
"Манчестер Сити": Эдерсон (Карсон 73) - Игэн-Райли, Стоунз, Лапорт (Мбете 84), Зинченко - Силва (Марез 46), Фернандиньо, Гюндоган - Жезус, Фоден (Макати 46), Стерлинг
"Спортинг": Адан - Инасио, Коатес, Нету (Феддаль 89) - Рейс, Угарте, Табата, Порро (Эшгайю 79) - Паулиньо (Сантуш 78), Сарабия (Эдвардс 58) - Слимани (Виргиния 89)
Предупреждения: Жезус 39 - Паулиньо 15, Слимани 40
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