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Реал Мадрид – ПСЖ. 3:1. Невероятно – видео голов и обзор матча
Бензема сошел с ума
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Реал Мадрид" уступает "ПСЖ" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе снова забивает в конце тайма.
39' Килиан Мбаппе – 0:1.
61' Карим Бензема – 1:1.
76' Карим Бензема – 2:1.
78' Карим Бензема – 3:1.
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Комментарии (1)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
09.03.2022 в 23:55
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