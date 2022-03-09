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Реал Мадрид – ПСЖ. 3:1. Невероятно – видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Бензема сошел с ума

Реал Мадрид – ПСЖ. 3:1. Невероятно – видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Реал Мадрид" уступает "ПСЖ" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе снова забивает в конце тайма.

39' Килиан Мбаппе – 0:1.

61' Карим Бензема – 1:1.

76' Карим Бензема – 2:1.

78' Карим Бензема – 3:1.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Комментарии (1)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
09.03.2022 в 23:55
Красавцы. Классный матч. С удовольствием посмотрел. При 0:2 почему-то была уверенность, что это не конец.
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