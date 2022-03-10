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Мбаппе принял участие в 54 голах в 53 матчах Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Сверхэффективные показатели француза

Мбаппе принял участие в 54 голах в 53 матчах Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе забил гол в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), тем самым набрав 54 очка по системе "гол+пас" в 53 матчах Лиги чемпионов.

Всего 23-летний француз забил 33 гола в Лиге чемпионов. Остальные 21 очко – голевые передачи.

Всего в этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 34 матча, забил 24 гола и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 160 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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