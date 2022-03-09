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ЛЧ. Реал Мадрид - ПСЖ 3:1. Бензема даже круче Мбаппе

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Феноменальный камбэк имени Карима

ЛЧ. Реал Мадрид - ПСЖ 3:1. Бензема даже круче Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это был один из лучших матчей всего европейского сезона - без вариантов.

"ПСЖ" приехал защищать 1:0, добытые на своем поле, и в первом тайме выглядел вполне уверенно. Команды обменивались атаками, но если удары Бензема и Модрича летели либо мимо, либо во вратаря, то Париж был реально близок к голу.

Мбаппе впервые забил почти на старте, но мяч отменили из-за офсайда. Конечно, он не остановился и через какое-то время исполнил почти идентичный маневр, но уже легально - Эдер Милитао выступил статистом.

0:2 по сумме двух матчей ставили "Реал" в тяжелейшее положение, но Анчелотти отреагировал правильно. Убрав с поля медлительного Крооса и бесполезного Асенсио, Мадрид забегал быстрее, наглее - и фортуна его вознаградила.

Сперва она улыбнулась, когда все тот же Мбаппе еще раз забил из офсайда - Килиан все сделал в стиле Роналдо, но Алаба вовремя сделал шаг вперед.

Вторая улыбка удачи - ляп Доннаруммы, которого запрессинговал Бензема и с паса Винисиуса сравнял счет в матче.

Дальше фортуна уже не понадобилась - "Реал" на кураже все сделал сам. Тем более, характером у "ПСЖ" даже не пахнет - он развалился после первых же неприятностей. Все тот же Бензема за три минуты сделал счет 3:1, воспользовавшись сперва идеальным вертикальным пасом от Модрича (36 лет человеку!), а затем и обрезкой от Маркиньоса.

Куражный, быстрый и невероятно сплоченный "Реал" победил сборище звезд, которое так и не стало единой командой - все закономерно. И да, Карим Бензема - гений. Теперь официально. Возражения не принимаются.

1/8 финала ЛЧ, ответный матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "ПСЖ" - 3:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Бензема, 61, 76, 78 - Мбаппе, 39

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 66), Милитао, Алаба, Начо - Вальверде, Кроос (Камавинга, 57), Модрич - Асенсио (Родриго, 57), Бензема, Винисиус

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими (Дракслер, 88), Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш - Данилу (Ди Мария, 80), Паредес (Гейе, 71), Верратти - Месси, Неймар, Мбаппе

Предупреждения: Начо, 43, Винисиус, 44, Карвахаль, 60, Васкес, 88 - Паредес, 7, Доннарумма, 61, Хакими, 81, Кимпембе, 83

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (8)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
10.03.2022 в 00:16
Для игре в Лиге Чемпионов необходимы дух, характер этих самих чемпионов. А ПСЖ за счёт отсутствия сих компонентов не был фаворитом в матчах с Лиллем в предыдущем сезоне, с Нантом в этом. Да, Месси и Неймар в своих лучших кондициях – одни из наиболее любимых мною футболистов, но в ПСЖ к делу относятся не слишком серьёзно, особенно мне бросаются в глаза розыгрыши угловых в исполнении друзей. При 0:2 честно был уверен, что Реал своё слово ещё скажет. Не ошибся. Но и при 3:1 думал, что и 4:1 уже вот-вот на пороге, сейчас растопчут в конец.
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metall5291 (Kharkiv)
10.03.2022 в 00:10
Это (как по мне) была дуэль всего сезона для Реала. И Реал её выиграл. Принципиально важно, что выиграла футбольная команда у денежного мешка. Бензема - супермонстр. Кроос, при всем уважении, не для таких матчей. Камавинге давно пора в основу. Все остальные сыграли на уровне - классно, красиво, задиристо и мощно. Такой Реал мы любим.
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hrdhrd (Украина)
10.03.2022 в 00:12
С победой! Да уж, именно за такие матчи я люблю Реал Мадрид. Это команда с характером, кто бы за нее не играл. А Килиана ждем, но пусть тоже понимает, что это не он одолжение делает. Это мы его спасаем из сборища, которое никогда ничего не выиграет с таким отношением.
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metall5291 (Kharkiv)
10.03.2022 в 00:16
Совершенно верно. Мы спасаем парня. Конечно же, не забываем себя. Но сам Килиан должен, и прекрасно понимает, что ему нужно для роста и где ему нужно быть для роста.
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0
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Spokoyno (Київ)
10.03.2022 в 00:04
VARханалія Не знаю, хто пройшов далі не будь судді так лояльні до Пес... його знає до кого. Але спочатку зносять Мбаппе у власному господарі арбітр мовчить, потім у карному гостей зносять Доннарумму і знов тиша... А потім з ПСЖ почався Манчестер ДВА... РЕАЛьно так і я зможу виграти Хоча НІТ все ж таки шанси надані рефері потрібно ще РЕАЛІЗУВАТИ! КК свої шанси використав, а парижани "стиснути зуби і не дивлячись ні на що битися" не змогли.
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hrdhrd (Украина)
10.03.2022 в 00:09
Может это все и так, но ПСЖ совершенно не умеет держать удар. Не умел держать когда проигрывал Барселоне 6-1, имея колоссальное преимущество первого матча. Не сумел и сегодня. Их просто смяли во втором тайме
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Spokoyno (Київ)
10.03.2022 в 00:10
НЕ дарма я пригадав матч з МС... Там теж вели, потім пропустили і посипалися.
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hrdhrd (Украина)
09.03.2022 в 23:56
Ну ребята, ну что тут комментировать. Настоящие короли Европы идут дальше, а катарский денежный мешок идет вслед за русским военным кораблем. Слава Украине! Слава Кариму Бензема!
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