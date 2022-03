ЛЧ. Реал Мадрид - ПСЖ 3:1. Бензема даже круче Мбаппе

Это был один из лучших матчей всего европейского сезона - без вариантов.

"ПСЖ" приехал защищать 1:0, добытые на своем поле, и в первом тайме выглядел вполне уверенно. Команды обменивались атаками, но если удары Бензема и Модрича летели либо мимо, либо во вратаря, то Париж был реально близок к голу.

Мбаппе впервые забил почти на старте, но мяч отменили из-за офсайда. Конечно, он не остановился и через какое-то время исполнил почти идентичный маневр, но уже легально - Эдер Милитао выступил статистом.

12 - Neymar and Kylian Mbappé have now combined for 12 @ChampionsLeague goals since the start of the 2017-18 campaign, at least five more times than any other duo (Lionel Messi & Luis Suarez and Roberto Firmino & Mohamed Salah on 7). Synergy. pic.twitter.com/p1yT7K8vFS