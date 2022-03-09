ЛЧ. Реал Мадрид - ПСЖ 3:1. Бензема даже круче Мбаппе

Это был один из лучших матчей всего европейского сезона - без вариантов.

"ПСЖ" приехал защищать 1:0, добытые на своем поле, и в первом тайме выглядел вполне уверенно. Команды обменивались атаками, но если удары Бензема и Модрича летели либо мимо, либо во вратаря, то Париж был реально близок к голу.

Мбаппе впервые забил почти на старте, но мяч отменили из-за офсайда. Конечно, он не остановился и через какое-то время исполнил почти идентичный маневр, но уже легально - Эдер Милитао выступил статистом.

12 - Neymar and Kylian Mbappé have now combined for 12 @ChampionsLeague goals since the start of the 2017-18 campaign, at least five more times than any other duo (Lionel Messi & Luis Suarez and Roberto Firmino & Mohamed Salah on 7). Synergy. pic.twitter.com/p1yT7K8vFS — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2022

0:2 по сумме двух матчей ставили "Реал" в тяжелейшее положение, но Анчелотти отреагировал правильно. Убрав с поля медлительного Крооса и бесполезного Асенсио, Мадрид забегал быстрее, наглее - и фортуна его вознаградила.

Сперва она улыбнулась, когда все тот же Мбаппе еще раз забил из офсайда - Килиан все сделал в стиле Роналдо, но Алаба вовремя сделал шаг вперед.

Вторая улыбка удачи - ляп Доннаруммы, которого запрессинговал Бензема и с паса Винисиуса сравнял счет в матче.

Дальше фортуна уже не понадобилась - "Реал" на кураже все сделал сам. Тем более, характером у "ПСЖ" даже не пахнет - он развалился после первых же неприятностей. Все тот же Бензема за три минуты сделал счет 3:1, воспользовавшись сперва идеальным вертикальным пасом от Модрича (36 лет человеку!), а затем и обрезкой от Маркиньоса.

At 34 years and 80 days Karim Benzema is the oldest player to EVER score a hat trick in the Champions League.



He did it inspiring the comeback against the Messi-Mbappe-Neymar PSG pic.twitter.com/2MKUBLBboQ — ESPN FC (@ESPNFC) March 9, 2022

Куражный, быстрый и невероятно сплоченный "Реал" победил сборище звезд, которое так и не стало единой командой - все закономерно. И да, Карим Бензема - гений. Теперь официально. Возражения не принимаются.

1/8 финала ЛЧ, ответный матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "ПСЖ" - 3:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Бензема, 61, 76, 78 - Мбаппе, 39

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 66), Милитао, Алаба, Начо - Вальверде, Кроос (Камавинга, 57), Модрич - Асенсио (Родриго, 57), Бензема, Винисиус

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими (Дракслер, 88), Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш - Данилу (Ди Мария, 80), Паредес (Гейе, 71), Верратти - Месси, Неймар, Мбаппе

Предупреждения: Начо, 43, Винисиус, 44, Карвахаль, 60, Васкес, 88 - Паредес, 7, Доннарумма, 61, Хакими, 81, Кимпембе, 83