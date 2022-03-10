Девяносто минут для Зинченко. Видеообзор матча МанСити – Спортинг

Судьба этого противостояния была предрешена еще в первом матче. "МанСити" в гостях разбил "Спортинг" 5:0, поэтому дома была только прогулка. Подопечные Пепа Гвардиолы расписали спокойную нулевую ничью с португальцами. Примечательное для нас событие – участие в матче Александра Зинченко. Он отыграл все девяносто минут.

Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Спортинг" Лиссабон 0:0 (первая игра 5:0)