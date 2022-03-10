УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Девяносто минут для Зинченко. Видеообзор матча МанСити – Спортинг
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Девяносто минут для Зинченко. Видеообзор матча МанСити – Спортинг

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Манчестер Сити - Спортинг ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.03.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Девяносто минут для Зинченко. Видеообзор матча МанСити – Спортинг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Судьба этого противостояния была предрешена еще в первом матче. "МанСити" в гостях разбил "Спортинг" 5:0, поэтому дома была только прогулка. Подопечные Пепа Гвардиолы расписали спокойную нулевую ничью с португальцами. Примечательное для нас событие – участие в матче Александра Зинченко. Он отыграл все девяносто минут.

Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" - "Спортинг" Лиссабон 0:0 (первая игра 5:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...