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Девяносто минут для Зинченко. Видеообзор матча МанСити – Спортинг
Манчестер Сити - Спортинг ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.03.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Судьба этого противостояния была предрешена еще в первом матче. "МанСити" в гостях разбил "Спортинг" 5:0, поэтому дома была только прогулка. Подопечные Пепа Гвардиолы расписали спокойную нулевую ничью с португальцами. Примечательное для нас событие – участие в матче Александра Зинченко. Он отыграл все девяносто минут.
Смотрите, как это было, в видеообзоре.
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" - "Спортинг" Лиссабон 0:0 (первая игра 5:0)
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