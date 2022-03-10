Хет-трики Левандовского и Бензема. Все голы недели в Лиге чемпионов

Если в эти сложные для Украины времена вы не следили за состоявшимися на неделе матчами Лиги чемпионов, найдите минутку и посмотрите голы – это вдохновляет. Тем более, одним из героев мед-уика стал Роберт Левандовский, который одним из первых среди спортсменов поддержал нашу страну.

Другим героем можно называть Карима Бензема. Он сумел сломать ход событий матча с ПСЖ, обеспечив "Реалу" выход в четвертьфинал