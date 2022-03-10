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Хет-трики Левандовского и Бензема. Все голы недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Хет-трики Левандовского и Бензема. Все голы недели в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Если в эти сложные для Украины времена вы не следили за состоявшимися на неделе матчами Лиги чемпионов, найдите минутку и посмотрите голы – это вдохновляет. Тем более, одним из героев мед-уика стал Роберт Левандовский, который одним из первых среди спортсменов поддержал нашу страну.

Другим героем можно называть Карима Бензема. Он сумел сломать ход событий матча с ПСЖ, обеспечив "Реалу" выход в четвертьфинал

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