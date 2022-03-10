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Карим Бензема – игрок недели в Лиге чемпионов
Дали за уничтожение "ПСЖ"
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Форвард "Реала" оформил хет-трик в игре с "ПСЖ" (3:1) 9 марта.
Помимо француза, на награду претендовали Роберт Левандовски ("Бавария"), Фернандиньо ("Манчестер Сити") и Милан Шкриньяр ("Интер"). Поляк оформил хет-трик в ворота "Зальцбурга", а бразилец и словак стали лучшими игроками матчей с участием своих команд.
В этом сезоне Карим провел за "Реал" 33 матча, забил 30 голов и отдал 12 голевых передач.
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