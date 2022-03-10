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Карим Бензема – игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Дали за уничтожение "ПСЖ"

Карим Бензема – игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Форвард "Реала" оформил хет-трик в игре с "ПСЖ" (3:1) 9 марта.

Помимо француза, на награду претендовали Роберт Левандовски ("Бавария"), Фернандиньо ("Манчестер Сити") и Милан Шкриньяр ("Интер"). Поляк оформил хет-трик в ворота "Зальцбурга", а бразилец и словак стали лучшими игроками матчей с участием своих команд.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 33 матча, забил 30 голов и отдал 12 голевых передач.

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
uefa.com

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