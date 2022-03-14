Стало известно, сыграет ли Яремчук в ответном матче ЛЧ против Аякса

Во вторник, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Бенфика". Напомним, первый поединок закончился со счетом 2:2. А один из голов забил наш соотечественник Роман Яремчук.

Украинский форвард пропустил последний матч чемпионата против "Визелы" (1:1) из-за болезни. Но, как сообщает португальское издание A Bola, Яремчук готов сыграть против "Аякса".

В текущем сезоне Роман принял участие в 34 матчах всех турниров, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.