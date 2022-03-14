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Рангник: Роналду очень хорошо сыграл против Тоттенхэма - ждем от него того же в ЛЧ
От португальца действительно будет многое зависеть
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "МЮ" Ральф Рангник дал свой комментарий перед игрой Лиги Чемпионов против "Атлетико". Отдельно он затронул персону Криштиану Роналду.
""Атлетико" не возражает, если соперник выигрывает владение мячом. В последних матчах чемпионата Испании "Атлетико" неизменно проигрывал владение. Мы к этому готовы.
Конечно, будет очень важно забить первыми. Забить, а не пропустить. Это имеет определяющее значение. Мы, конечно, будем стараться не пропустить вообще, но самое главное - открыть счет.
Криштиану Роналду хорошо сыграл против "Тоттенхэма" в выходные. Можно даже сказать, очень хорошо. Ждем от него того же во вторник вечером в матче с "Атлетико". Но дело не только в Роналду, а во всей нашей команде.
В первом тайме матча в Мадриде мы показали, каким "МЮ" быть ни в коем случае не должен. Об этом мы много говорили с командой вчера, сегодня напомним об этом снова", - приводит слова немецкого коуча сайт УЕФА.
В первой игре между "МЮ" и "Атлетико" обе команды забили по разу. Все решится в ответной игре во вторник.
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