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Аякс - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аякс - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 15.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Аякс - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад "Аякс" и "Бенфика" выдали яркий результативный матч, доказав, что не только признанные фавориты турнира могут дарить шоу. Поединок закончился со счетом 2:2, один из голов забил Роман Яремчук. Сегодня украинец остался в резерве, но готов усилить игру "Бенфики" со скамейки для запасных. Посмотрим, появится ли у Романа шанс.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Аякс" – "Бенфика" смотрите в этой новости, без регистрации. Начало в 22:00.

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В статье: Лига чемпионов
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