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Аякс - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Аякс - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 15.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Неделю назад "Аякс" и "Бенфика" выдали яркий результативный матч, доказав, что не только признанные фавориты турнира могут дарить шоу. Поединок закончился со счетом 2:2, один из голов забил Роман Яремчук. Сегодня украинец остался в резерве, но готов усилить игру "Бенфики" со скамейки для запасных. Посмотрим, появится ли у Романа шанс.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Аякс" – "Бенфика" смотрите в этой новости, без регистрации. Начало в 22:00.
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