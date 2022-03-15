Аякс - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Неделю назад "Аякс" и "Бенфика" выдали яркий результативный матч, доказав, что не только признанные фавориты турнира могут дарить шоу. Поединок закончился со счетом 2:2, один из голов забил Роман Яремчук. Сегодня украинец остался в резерве, но готов усилить игру "Бенфики" со скамейки для запасных. Посмотрим, появится ли у Романа шанс.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Аякс" – "Бенфика" смотрите в этой новости, без регистрации. Начало в 22:00.