МЮ - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Первый матч между этими командами не был ярким, но второй может дать искру. Ведь оба коллектива стремятся выйти в четвертьфинал, а для этого нужно рисковать. У кого больше смелости, кто крепче духом? Матч будет на "Олд Траффорд", результат первой серии – 1:1.

Смотрите прямую видео трансляцию "Атлетико" прямо в этой новости и без регистрации. Начало – 22:00.