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МЮ - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

МЮ - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 15.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

МЮ - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

UA-Футбол
Новина українською

Первый матч между этими командами не был ярким, но второй может дать искру. Ведь оба коллектива стремятся выйти в четвертьфинал, а для этого нужно рисковать. У кого больше смелости, кто крепче духом? Матч будет на "Олд Траффорд", результат первой серии – 1:1.

Смотрите прямую видео трансляцию "Атлетико" прямо в этой новости и без регистрации. Начало – 22:00.

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