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МЮ - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
МЮ - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 15.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
Первый матч между этими командами не был ярким, но второй может дать искру. Ведь оба коллектива стремятся выйти в четвертьфинал, а для этого нужно рисковать. У кого больше смелости, кто крепче духом? Матч будет на "Олд Траффорд", результат первой серии – 1:1.
Смотрите прямую видео трансляцию "Атлетико" прямо в этой новости и без регистрации. Начало – 22:00.
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