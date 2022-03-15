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Манчестер Юнайтед – Атлетико Мадрид. 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Дьяволы "летят"
Фото: twitter.com/atletienglish
"Манчестер Юнайтед" дома проигрывает в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико Мадрид". Лоди открыл счет в противостоянии.
41' Ренан Лоди – 0:1.
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