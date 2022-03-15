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ЛЧ. Атлетико в гостях обыграл Манчестер Юнайтед и вышел в 1/4 финала

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Команда Симеона во всей своей красоте

ЛЧ. Атлетико в гостях обыграл Манчестер Юнайтед и вышел в 1/4 финала

Getty images

Новина українською

Лига чемпионов, 1/8 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) 0:1

Гол: Ренан Лоди 41

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Магвайр (Мата 84), Теллес – Мактоминей (Матич 67), Фред (Кавани 75) – Санчо, Фернандеш (Погба 67), Эланга (Рашфорд 67) – Роналду

Атлетико: Облак – Льоренте, Хименес, Савич, Рейнилдо, Лоди – де Поль, Эррера, Коке (Кондогбия 80) – Феликс (Фелипе 90), Гризманн (Корреа 90+3)

Предупреждения: Матич 81, Далот 87 – Де Поль 43

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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hrdhrd (Украина)
16.03.2022 в 00:15
Сладкая булочка в четвертьфинале, как и Бенфика. И можно констатировать факт, что Роналду и Месси всё. В отдельно взятых встречах еще могут блеснуть, но на постоянке тащить уже нет. Уходит эпоха.
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Spokoyno (Київ)
15.03.2022 в 23:58
Ель Чоло... Головне відбитися, а один забити у кожного шанс Є!
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Loader (Днепр)
16.03.2022 в 00:12
Только слишком много осечек стало у Симеоне. Тянется с прошлой зимы и все становится только хуже. Чуть не потеряли прошлое чемпионство, растеряв почти весь запас очков по дороге. И в этом сезоне все не так. Никакущий МЮ совершенно не показатель. Они могут проиграть кому угодно. Пора Эль Чоло сменить обстановку.
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