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ЛЧ. Атлетико в гостях обыграл Манчестер Юнайтед и вышел в 1/4 финала
Команда Симеона во всей своей красоте
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Лига чемпионов, 1/8 финала
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) 0:1
Гол: Ренан Лоди 41
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Магвайр (Мата 84), Теллес – Мактоминей (Матич 67), Фред (Кавани 75) – Санчо, Фернандеш (Погба 67), Эланга (Рашфорд 67) – Роналду
Атлетико: Облак – Льоренте, Хименес, Савич, Рейнилдо, Лоди – де Поль, Эррера, Коке (Кондогбия 80) – Феликс (Фелипе 90), Гризманн (Корреа 90+3)
Предупреждения: Матич 81, Далот 87 – Де Поль 43
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