ЛЧ. Атлетико в гостях обыграл Манчестер Юнайтед и вышел в 1/4 финала

Только слишком много осечек стало у Симеоне. Тянется с прошлой зимы и все становится только хуже. Чуть не потеряли прошлое чемпионство, растеряв почти весь запас очков по дороге. И в этом сезоне все не так. Никакущий МЮ совершенно не показатель. Они могут проиграть кому угодно. Пора Эль Чоло сменить обстановку.