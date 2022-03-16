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Ювентус - Вильярреал. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
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Ювентус - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 16.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ювентус - Вильярреал. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ

JuventusFC

UA-Футбол
Новина українською

Очень интересное противостояние. "Ювентус" – фаворит, но не всё так однозначно. Особенно с учетом результата первого поединка (1:1). Для "Ювентуса" уже привычное дело проигрывать в плей-офф Лиги чемпионов более скромным по статусу соперникам ("Порту", "Лион"), поэтому своего шанса ждет и "Вильярреал". Увидим, что получится у команды Унаи Эмери.

Начало поединка – в 22:00. Смотрите в этой новости без регистрации.

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В статье: Лига чемпионов
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