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Ювентус - Вильярреал. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ
Ювентус - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 16.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
JuventusFC
Очень интересное противостояние. "Ювентус" – фаворит, но не всё так однозначно. Особенно с учетом результата первого поединка (1:1). Для "Ювентуса" уже привычное дело проигрывать в плей-офф Лиги чемпионов более скромным по статусу соперникам ("Порту", "Лион"), поэтому своего шанса ждет и "Вильярреал". Увидим, что получится у команды Унаи Эмери.
Начало поединка – в 22:00. Смотрите в этой новости без регистрации.
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