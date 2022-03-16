Ювентус - Вильярреал. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ

Очень интересное противостояние. "Ювентус" – фаворит, но не всё так однозначно. Особенно с учетом результата первого поединка (1:1). Для "Ювентуса" уже привычное дело проигрывать в плей-офф Лиги чемпионов более скромным по статусу соперникам ("Порту", "Лион"), поэтому своего шанса ждет и "Вильярреал". Увидим, что получится у команды Унаи Эмери.

Начало поединка – в 22:00. Смотрите в этой новости без регистрации.