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Лилль - Челси. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ
Лилль - Челси: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 16.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Интриги в этом противостоянии немного. "Челси" в первом поединке спокойно разобрался с "Лиллем" 2:0, но интересно посмотреть на нынешнее состояние команды Томаса Тухеля. Ведь проблемы владельца "Челси" Романа Абрамовича, являющегося одним из приспешников террориста путина, не могли не повлиять на жизнедеятельность клуба.
Итак, "Лилль" - "Челси", 22:00. Смотрите видео трансляцию матча в этой новости без регистрации.
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