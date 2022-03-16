Лилль - Челси. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ

Интриги в этом противостоянии немного. "Челси" в первом поединке спокойно разобрался с "Лиллем" 2:0, но интересно посмотреть на нынешнее состояние команды Томаса Тухеля. Ведь проблемы владельца "Челси" Романа Абрамовича, являющегося одним из приспешников террориста путина, не могли не повлиять на жизнедеятельность клуба.

Итак, "Лилль" - "Челси", 22:00. Смотрите видео трансляцию матча в этой новости без регистрации.