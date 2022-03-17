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Лилль - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча
Вторая встреча победителя ЛЧ и чемпиона Франции
Фото: Lille OSC
Вашему вниманию видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Лиллем" и "Челси". В первой игре победу праздновали лондонцы (2:0).
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Лига Чемпионов, 1/8 финала. Второй матч
"Лилль" - "Челси" 1:2
Гол: Йылмаз 38 (п) - Пулишич 45+3, Аспиликуэта 71
Обзор матча
Гол Йылмаза
Гол Пулишича
Гол Аспиликуэты
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