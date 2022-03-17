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Лилль - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Вторая встреча победителя ЛЧ и чемпиона Франции

Лилль - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Lille OSC

UA-Футбол
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Вашему вниманию видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Лиллем" и "Челси". В первой игре победу праздновали лондонцы (2:0).

Читайте такжеЛЧ. Челси – Лилль 2:0. No Lukaku – no problem

Лига Чемпионов, 1/8 финала. Второй матч
"Лилль" - "Челси" 1:2
Гол: Йылмаз 38 (п) - Пулишич 45+3, Аспиликуэта 71

Обзор матча

Гол Йылмаза

Гол Пулишича

Гол Аспиликуэты

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В статье: Челси (Лондон) Лилль
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