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Без Месси, Роналду и итальянских клубов. Все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Не без неожиданностей

Без Месси, Роналду и итальянских клубов. Все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Завершились последние матчи стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, а значит можно подводить определенные итоги. То есть, составить список команд, которые смогли выйти в следующую стадию турнира.

Таких в сумме восемь:

  • "Ливерпуль"
  • "Манчестер Сити"
  • "Бавария"
  • "Реал"
  • "Атлетико"
  • "Бенфика"
  • "Челси"
  • "Вильярреал"

Жеребьевка четвертьфинала состоится уже в ближайшую пятницу, 18-го марта. Никаких ограничений на этой стадии нет, то есть каждый может сыграть с каждым. Сами матчи пройдут 5-6 и 12-13 апреля.

Финал Лиги Чемпионов сезона 2021/22 состоится 28-го мая, в Париже, на стадионе "Стад-де-Франс".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Вильярреал
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