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Без Месси, Роналду и итальянских клубов. Все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов
Не без неожиданностей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершились последние матчи стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, а значит можно подводить определенные итоги. То есть, составить список команд, которые смогли выйти в следующую стадию турнира.
Таких в сумме восемь:
- "Ливерпуль"
- "Манчестер Сити"
- "Бавария"
- "Реал"
- "Атлетико"
- "Бенфика"
- "Челси"
- "Вильярреал"
Жеребьевка четвертьфинала состоится уже в ближайшую пятницу, 18-го марта. Никаких ограничений на этой стадии нет, то есть каждый может сыграть с каждым. Сами матчи пройдут 5-6 и 12-13 апреля.
Финал Лиги Чемпионов сезона 2021/22 состоится 28-го мая, в Париже, на стадионе "Стад-де-Франс".
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