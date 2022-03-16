Без Месси, Роналду и итальянских клубов. Все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов

Завершились последние матчи стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, а значит можно подводить определенные итоги. То есть, составить список команд, которые смогли выйти в следующую стадию турнира.

Таких в сумме восемь:

"Ливерпуль"

"Манчестер Сити"

"Бавария"

"Реал"

"Атлетико"

"Бенфика"

"Челси"

"Вильярреал"

Жеребьевка четвертьфинала состоится уже в ближайшую пятницу, 18-го марта. Никаких ограничений на этой стадии нет, то есть каждый может сыграть с каждым. Сами матчи пройдут 5-6 и 12-13 апреля.

Финал Лиги Чемпионов сезона 2021/22 состоится 28-го мая, в Париже, на стадионе "Стад-де-Франс".