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Ювентус - Вильярреал 0:3. Видео голов и обзор матча
В первой игре команды сыграли вничью
Фото: Villarreal CF
Вашему вниманию видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Челси". В первой игре команды расписали ничью со счетом 1:1.
Лига Чемпионов, 1/8 финала. Второй матч
"Ювентус" - "Вильярреал" 0:3
Гол: Морено 77 (п), Торрес 85, Груневелд 90+1 (п)
Обзор матча
Гол Морено
Гол Торреса
Гол Груневелда
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