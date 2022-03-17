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Ювентус - Вильярреал 0:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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В первой игре команды сыграли вничью

Ювентус - Вильярреал 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Villarreal CF

UA-Футбол
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Вашему вниманию видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Челси". В первой игре команды расписали ничью со счетом 1:1.

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Лига Чемпионов, 1/8 финала. Второй матч
"Ювентус" - "Вильярреал" 0:3
Гол: Морено 77 (п), Торрес 85, Груневелд 90+1 (п)

Обзор матча

Гол Морено

Гол Торреса

Гол Груневелда

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В статье: Ювентус (Турин) Вильярреал
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