Лига Чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "Челси" 1:2 (первая игра – 0:2)

Голы: Йылмаз (38, пен) – Пулишич (45+3), Аспиликуэта 71

"Лилль": Жардим – Челик (Веа, 58), Фонте, Ботман (Онана, 58), Джало – Бамба (Гомес, 78), Андре, Шека, Гудмундссон (Брадарич, 78) – Йылмаз, ﻿Дэвид (бен Арфа, 77)

"Челси": Менди – Кристенсен (Чалоба, 33), Тьяго Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, ﻿Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74), Ковачич (Маунт, 46), Алонсо – Хаверц (Зиеш, 83), Пулишич (Лукаку, 74)

Предупреждение: Гудмундссон (42) – Чалоба (34)

"Челси" повторно переиграл "Лилль", без лишних проблем обеспечив себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. "Доги" вновь показали качественный футбол, но для борьбы с действующим чемпионом Европы этого было недостаточно. Хозяева были смелы, но их соперник – хладнокровен и предельно прагматичен. И банально сильнее.

И "Лилль", и "Челси" в больших матчах, а особенно в еврокубковых, всегда выдают низовые поединки с минимум моментов, и пекутся в первую очередь об ограничение соперника. Французы в последних 5 матчах Лиги 1 ни разу не пропустили, в воротах Эдуара Менди за последние 5 туров АПЛ мяч побывал лишь однажды. Поэтому отыграть дефицит в два мяча по итогам первого матча команд на "Стэмфорд Бридж" с самого начала был задачей практически непосильной.

Тем более, Тухель вышел с дополнительным центральным хавбеком – Канте, Жоржиньо и Ковачич втроём контролировали опорную зону и не давали хозяевам толком развернуться. Впереди тренер доверился паре, забившей в прошлой игре – Хавертцу и Пулишичу. "Лилль" в свою очередь играл без Ренату Саншеша, что стало огромной потерей. Гурвеннек сходу пошёл ва-банк с парой Йылмаз – Дэвид впереди. И чем больше "доги" рисковали по ходу встречи, тем больше ликовал их соперник. А рисковать приходилось – как минимум от безысходности.

Хотя в какой-то момент интрига всё же жила. После пристрелки в дебюте встречи Бурак Йылмаз получил 100-процентный шанс на 38-й минуте, а именно пенальти. До этого на поле вынужденно появился Трево Чалоба, за пару минут схлопотавший предупреждение и привёз второй необязательный 11-метровый за два последних поединка. Йылмаз в свой шанс вцепился и ненадолго придал игре жизни.

Но "Челси" успел до перерыва её тут же убить. "Синие" указали "догам" на главный недостаток их оборонительного построения. Защищаясь в 4-4-2 и прижимаясь к воротам, ты неизменно оставляешь опорника соперника свободным. Особенно если впереди не прессинг-форварды, а старик Йылмаз. А когда этот опорник оппонента оказывается самим Жоржиньо – жди беды. Реджиста разрезал оборону "Лилля" передачей на Пулишича, и Кристиан на 45+3 минуте восстановил преимущество своей команды до +2.

Второй тайм оптимизма хозяевам не прибавил. Гурвеннек нервно сыпал заменами, пытаясь придать импульса игре своей команды. Тухель оживил игру выходом Маунта после перерыва, но "Челси" всё равно продолжал играть предельно безопасно, лишая "догов" всяких надежд. У Шеки был единственный шанс вновь вывести "Лилль" вперед, но его удар после корнера принял на себя каркас ворот. А в ответ "Челси" ещё и забил – Маунт блестяще справился с двойной ролью, помогая ещё и впереди, подключился по флангу и навесил на Аспиликуэта. А капитан поставил точку. 1:2.

"Лилль" правда прибавил к весне, и их есть за что хвалить, но на таком уровне им всё равно делать нечего. "Челси" же выдал типичный тухелевский матч Лиги Чемпионов, и в очередной раз расчётливо взял своё без лишних рисков.