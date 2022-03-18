Кто участвует, какой формат, когда и во сколько? Все, что нужно знать о жеребьевках ЛЧ, ЛЕ и ЛК

Жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 пройдут 18 марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Своих оппонентов узнают Роман Яремчук и Александр Зинченко. Церемония начнется в 13:00 по киевскому времени. В жеребьевках примут участие восемь победителей 1/8 финала Лиги чемпионов. Вышли в 1/4 финала: "Атлетико", "Бавария", "Бенфика", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Реал", "Челси".

Первые две жеребьевки определят пары четвертьфиналистов и потенциальные пары 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка. Жеребьевки будут слепыми. Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.

Когда пройдут матчи? Четвертьфиналы: 5/6 апреля, 12/13 апреля. Полуфиналы: 26/27 апреля, 3/4 мая. Финал: 28 мая ("Стад-де-Франс", Париж).

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне и начнется в 14:30 по Киеву. Своих соперников узнают Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко. В жеребьевке примут участие восемь победителей 1/8 финала Лиги Европы: "Айнтрахт", "Аталанта", "Барселона", "Брага", "Вест Хэм", "Лион", "РБ Лейпциг", "Рейнджерс".

Жеребьевка четвертьфиналов будет полностью открытой. В последующей жеребьевке полуфиналов примут участие пары, пронумерованные от 1 до 4. Также будет проведена жеребьевка финала с целью определить номинального хозяина решающего поединка. Посева не будет, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. О возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Когда пройдут матчи?: Четвертьфиналы: 7 апреля, 14 апреля. Полуфиналы: 28 апреля, 5 мая.

Также 18 марта в 16:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛК. Таким образом, оппонентов узнают украинцы Максим Таловеров и Тарас Качараба.

Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка. Жеребьевка будет "слепой". Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле. Первый в истории финал Лиги конференций состоится 25 мая в албанской Тиране на "Национал Арене".

1/4 финала: 7 и 14 апреля. 1/2 финала: 28 апреля и 5 мая. Финал: 25 мая. Участники: "Лестер", "Рома", "Марсель", "ПСВ", "Фейеноорд", "ПАОК", "Славия", "Буде-Глимт".