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Яремчук сыграет с Ливерпулем. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Реал будет мстить за полуфинал прошлого сезона

Яремчук сыграет с Ливерпулем. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 18 марта, состоялась жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Чемпионов. В этот раз посев не предполагался, команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом.

Итак, в четвертьфинале Лиги Чемпионов сыграют

"Челси" (Лондон) - "Реал" (Мадрид)

"Манчестер Сити" - "Атлетико" (Мадрид)

"Вильярреал" – "Бавария" (Мюнхен)

"Бенфика" (Лиссабон) – "Ливерпуль"

Пары полуфинала Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити"/"Атлетико" - "Челси"/"Реал" (П1)

"Бенфика"/"Ливерпуль" - "Вильярреал"/"Бавария" (П2)

Хозяином в финале будет победитель второго полуфинала

Когда состоятся матчи?

Четвертьфиналы Лиги Чемпионов запланированы на 5/6 апреля и 12/13 апреля.

Полуфиналы состоятся 26/27 апреля и 3/4 мая

Финал состоится 28 мая на парижском "Стад-де-Франсе".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити
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Комментарии (6)
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metall5291 (Kharkiv)
18.03.2022 в 13:59
Будет чрезвычайно интересно.Реалу предстоит проходить 2 англ клуба.
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Oohhmee (Винница)
18.03.2022 в 14:05
Я с такой аналитикой всегда ставки ставлю, а в итоге всегда без денег
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0
0
kuandrew (Львов)
18.03.2022 в 13:40
Фінал Ман Сіті - Баварія... І Зіна бере кубок
Ответить
+1
-2
Alex-696 (Немирів)
18.03.2022 в 13:38
Фінал: Реал - Ліверпуль/Баварія
Ответить
+3
0
avatar
hrdhrd (Украина)
18.03.2022 в 13:35
Тур Мадрида по городам Англии
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+3
0
Dr. House (Поділля)
18.03.2022 в 13:59
Есть шанс отомстить и Челси и МС))
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0
0

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