Яремчук сыграет с Ливерпулем. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

В пятницу, 18 марта, состоялась жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Чемпионов. В этот раз посев не предполагался, команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом.

Итак, в четвертьфинале Лиги Чемпионов сыграют

"Челси" (Лондон) - "Реал" (Мадрид)

"Манчестер Сити" - "Атлетико" (Мадрид)

"Вильярреал" – "Бавария" (Мюнхен)

"Бенфика" (Лиссабон) – "Ливерпуль"

Пары полуфинала Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити"/"Атлетико" - "Челси"/"Реал" (П1)

"Бенфика"/"Ливерпуль" - "Вильярреал"/"Бавария" (П2)

Хозяином в финале будет победитель второго полуфинала

Когда состоятся матчи?

Четвертьфиналы Лиги Чемпионов запланированы на 5/6 апреля и 12/13 апреля.

Полуфиналы состоятся 26/27 апреля и 3/4 мая

Финал состоится 28 мая на парижском "Стад-де-Франсе".