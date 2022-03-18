Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук сыграет с Ливерпулем. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов
Реал будет мстить за полуфинал прошлого сезона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 18 марта, состоялась жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Чемпионов. В этот раз посев не предполагался, команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом.
Итак, в четвертьфинале Лиги Чемпионов сыграют
"Челси" (Лондон) - "Реал" (Мадрид)
"Манчестер Сити" - "Атлетико" (Мадрид)
"Вильярреал" – "Бавария" (Мюнхен)
"Бенфика" (Лиссабон) – "Ливерпуль"
Пары полуфинала Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити"/"Атлетико" - "Челси"/"Реал" (П1)
"Бенфика"/"Ливерпуль" - "Вильярреал"/"Бавария" (П2)
Хозяином в финале будет победитель второго полуфинала
Когда состоятся матчи?
Четвертьфиналы Лиги Чемпионов запланированы на 5/6 апреля и 12/13 апреля.
Полуфиналы состоятся 26/27 апреля и 3/4 мая
Финал состоится 28 мая на парижском "Стад-де-Франсе".
Популярное сейчас
- Генсек НАТО: Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины
- Удар по Львову: враг запустил шесть крылатых ракет из акватории Черного моря
- Гол Ярмоленко, Вест Хэм и Аталанта в четвертьфинале Лиги Европы. Главные новости за 17 марта
- Динамо предложили дату проведения 1/8 Молодежной лиги УЕФА
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО