Первый матч военной эпохи. СМИ назвали место проведения игры Динамо U19 - Спортинг U19

Из-за войны в Украине было невозможно в срок провести матч юношеской Лиги Чемпионов между "Динамо" и "Спортингом". Из-за этого встречу решили отложить.

Румынский журналист Эммануэль Рошу назвал место, где пройдет матч. По его сведением, встречу Юношеской ЛЧ примет столица Румынии, Бухарест. Дата проведения - начало апреля.

The first game a Ukrainian team plays since the start of the war will be hosted in Bucharest!!! Dynamo Kyiv vs Sporting Lisbon in the Youth League at the beginning of April. https://t.co/RwvZYeMQix