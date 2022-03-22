Первый матч военной эпохи. СМИ назвали место проведения игры Динамо U19 - Спортинг U19

Из-за войны в Украине было невозможно в срок провести матч юношеской Лиги Чемпионов между "Динамо" и "Спортингом". Из-за этого встречу решили отложить.

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Румынский журналист Эммануэль Рошу назвал место, где пройдет матч. По его сведением, встречу Юношеской ЛЧ примет столица Румынии, Бухарест. Дата проведения - начало апреля.

The first game a Ukrainian team plays since the start of the war will be hosted in Bucharest!!! Dynamo Kyiv vs Sporting Lisbon in the Youth League at the beginning of April. https://t.co/RwvZYeMQix — Emanuel Roşu (@Emishor) March 22, 2022

Также примечательно, что расходы на себя возьмет владелец "Стяуа" Джиджи Бекали. Юношеская команда киевлян должна прибыть в Румынию в конце текущей недели.