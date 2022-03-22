УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Первый матч военной эпохи. СМИ назвали место проведения игры Динамо U19 - Спортинг U19
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый матч военной эпохи. СМИ назвали место проведения игры Динамо U19 - Спортинг U19

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Не очень далеко

Первый матч военной эпохи. СМИ назвали место проведения игры Динамо U19 - Спортинг U19

UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Из-за войны в Украине было невозможно в срок провести матч юношеской Лиги Чемпионов между "Динамо" и "Спортингом". Из-за этого встречу решили отложить.

Читайте такжеУкраинский состав Динамо продолжает тренироваться в более безопасном месте

Румынский журналист Эммануэль Рошу назвал место, где пройдет матч. По его сведением, встречу Юношеской ЛЧ примет столица Румынии, Бухарест. Дата проведения - начало апреля.

Также примечательно, что расходы на себя возьмет владелец "Стяуа" Джиджи Бекали. Юношеская команда киевлян должна прибыть в Румынию в конце текущей недели.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо U-19 (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
22.03.2022 в 17:58
За перемогою заради наших воїнів. Слава Україні!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...