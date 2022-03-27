Клубы хотят реформировать Лигу Чемпионов и получить два места через рейтинг команд

Клубы-члены Европейской клубной ассоциации, среди которых 10 клубов АПЛ, представят УЕФА планы по добавлению двух мест в Лиге Чемпионов. Эти места будут заняты клубами, находящимися выше остальных в клубном рейтинге.

По информации The Guardian, эта система позволит клубам, финишировавшим в зоне Лиги Европы или победившим в национальном кубке, претендовать на место в Лиге Чемпионов. Это предложение обсудят на Генеральной ассамблее УЕФА в Вене на следующей неделе.

Ранее президент организации Александр Чеферин заявлял, что в случае появления в Лиге Чемпионов двух дополнительных мест, они будут отданы маленьким и средним лигам. Однако, в случае введения системы на основе клубного рейтинга, главными бенефициарами станут клубы АПЛ и других больших лиг.