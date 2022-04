"Он говорил минут десять, но я не понял ни слова". Как зимний новичок Юргену Клоппу советы давал

Завтра "Ливерпуль" сыграет против "Бенфики" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. Забавный случай произошел на пресс-конференции, когда у Юргена Клоппа спросил, давал ли советы Луис Диас касательно будущего оппонента "красных".

"Он говорил минут десять, но я не понял ни слова", — с улыбкой ответил менеджер "Ливерпуля".

