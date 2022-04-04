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"Он говорил минут десять, но я не понял ни слова". Как зимний новичок Юргену Клоппу советы давал

Лига Чемпионов
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Английский нужно знать

"Он говорил минут десять, но я не понял ни слова". Как зимний новичок Юргену Клоппу советы давал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Завтра "Ливерпуль" сыграет против "Бенфики" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. Забавный случай произошел на пресс-конференции, когда у Юргена Клоппа спросил, давал ли советы Луис Диас касательно будущего оппонента "красных".

"Он говорил минут десять, но я не понял ни слова", — с улыбкой ответил менеджер "Ливерпуля".

Долгое время Диас играл за "Порту", а потому должен хорошо знать "Бенфику". Лишь зимой 2022-го вингер сменил Португалию на Англию, однако с коммуникацией остаются проблемы.

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В 12-ти играх за "красных" Диас успел забить два гола.

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В статье: Юрген Клопп Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль Луис Диас
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