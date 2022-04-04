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"Он говорил минут десять, но я не понял ни слова". Как зимний новичок Юргену Клоппу советы давал
Английский нужно знать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра "Ливерпуль" сыграет против "Бенфики" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. Забавный случай произошел на пресс-конференции, когда у Юргена Клоппа спросил, давал ли советы Луис Диас касательно будущего оппонента "красных".
"Он говорил минут десять, но я не понял ни слова", — с улыбкой ответил менеджер "Ливерпуля".
"He tried, 10 minutes long, but we didn't understand a word!" ????— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 4, 2022
Jurgen Klopp on Luis Diaz's Benfica insight ahead of Liverpool's Champions League quarter-final ???? pic.twitter.com/s1fRDaqV8g
Долгое время Диас играл за "Порту", а потому должен хорошо знать "Бенфику". Лишь зимой 2022-го вингер сменил Португалию на Англию, однако с коммуникацией остаются проблемы.
В 12-ти играх за "красных" Диас успел забить два гола.
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