Реал вновь без тренера? Анчелотти под вопросом перед матчем Лиги Чемпионов

Неделю назад Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус. Без него "Реал" провел посредственный матч в Ла Лиге, однако сумел обыграть "Сельту".

Испанские СМИ передают, что опытный наставник все еще не полностью восстановился после болезни. Этот факт ставит под вопрос появление Карло в ближайшем матче Лиги Чемпионов.

Посреди недели "сливочные" сыграют против "Челси". Высока вероятность, что лидером Ла Лиги вновь будет руководить сын Карло - Давиде.

Матч "Челси" - "Реал" состоится в среду, шестого апреля.