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Реал вновь без тренера? Анчелотти под вопросом перед матчем Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Управление вновь может достаться его сыну

Реал вновь без тренера? Анчелотти под вопросом перед матчем Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Неделю назад Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус. Без него "Реал" провел посредственный матч в Ла Лиге, однако сумел обыграть "Сельту".

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Испанские СМИ передают, что опытный наставник все еще не полностью восстановился после болезни. Этот факт ставит под вопрос появление Карло в ближайшем матче Лиги Чемпионов.

Посреди недели "сливочные" сыграют против "Челси". Высока вероятность, что лидером Ла Лиги вновь будет руководить сын Карло - Давиде.

Матч "Челси" - "Реал" состоится в среду, шестого апреля.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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