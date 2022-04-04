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Реал вновь без тренера? Анчелотти под вопросом перед матчем Лиги Чемпионов
Управление вновь может достаться его сыну
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неделю назад Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус. Без него "Реал" провел посредственный матч в Ла Лиге, однако сумел обыграть "Сельту".
Испанские СМИ передают, что опытный наставник все еще не полностью восстановился после болезни. Этот факт ставит под вопрос появление Карло в ближайшем матче Лиги Чемпионов.
Посреди недели "сливочные" сыграют против "Челси". Высока вероятность, что лидером Ла Лиги вновь будет руководить сын Карло - Давиде.
Матч "Челси" - "Реал" состоится в среду, шестого апреля.
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