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Симеоне высказался об отличиях МЮ и Сити, а также выделил лучших игроков горожан
Впереди очный матч чемпиона Англии и Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне матча "Манчестер Сити" - "Атлетико" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов, пресс-конференцию посетил Диего Симеоне.
"Что мне больше всего нравится в "Сити", так это усилия, которые они прилагают, чтобы вернуть мяч. Больше всего меня впечатляют Стерлинг и де Брeйне. Просто невероятно, как они бегают и прессингуют, они никогда не думают, что мяч потерян. Такое отношение хочет видеть каждый тренер.
У "Сити" экстраординарные игроки. По подбору индивидуальных мастеров они нас превосходят. "Сити" и "Бавария" являются фаворитами из-за игроков, которые у них есть, но в прошлом сезоне победил "Челси". Они были лучше, они играли как команда и выиграли турнир.
"Манчестер Юнайтед" отличается от "Сити". "МЮ" играет более прямолинейно и быстро. "Сити" же больше действует позиционно, они здорово организуют игру во всех линиях. Мы должны прибавить и показать еще более качественную игру, чем две недели назад", - приводит слова аргентинского тренера сайт УЕФА.
Матч между "горожанами" и "матрасниками" состоится во вторник, пятого апреля.
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