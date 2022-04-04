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Симеоне высказался об отличиях МЮ и Сити, а также выделил лучших игроков горожан

Лига Чемпионов
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Впереди очный матч чемпиона Англии и Испании

Симеоне высказался об отличиях МЮ и Сити, а также выделил лучших игроков горожан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне матча "Манчестер Сити" - "Атлетико" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов, пресс-конференцию посетил Диего Симеоне.

"Что мне больше всего нравится в "Сити", так это усилия, которые они прилагают, чтобы вернуть мяч. Больше всего меня впечатляют Стерлинг и де Брeйне. Просто невероятно, как они бегают и прессингуют, они никогда не думают, что мяч потерян. Такое отношение хочет видеть каждый тренер.

У "Сити" экстраординарные игроки. По подбору индивидуальных мастеров они нас превосходят. "Сити" и "Бавария" являются фаворитами из-за игроков, которые у них есть, но в прошлом сезоне победил "Челси". Они были лучше, они играли как команда и выиграли турнир.

"Манчестер Юнайтед" отличается от "Сити". "МЮ" играет более прямолинейно и быстро. "Сити" же больше действует позиционно, они здорово организуют игру во всех линиях. Мы должны прибавить и показать еще более качественную игру, чем две недели назад", - приводит слова аргентинского тренера сайт УЕФА.

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Матч между "горожанами" и "матрасниками" состоится во вторник, пятого апреля.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Манчестер Сити
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