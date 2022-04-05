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Тренер Бенфики - об игре с Ливерпулем: Шансы команд примерно равны
Нелсон Вериссиму - о предстоящем противостоянии в Лиге чемпионов
Фото: Benfica SL
Главный тренер "Бенфики" Нелсон Вериссиму поделился ожиданиями от грядущего противостояния с "Ливерпулем" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Ливерпуль" прекрасно действует как команда и обладает очень сильным подбором игроков, а еще там замечательный тренер. Все это говорит о том, что мы должны сыграть на самом высоком уровне в обоих матчах. Это будет трудное противостояние, но, как я уже говорил перед поединками с "Аяксом", шансы команд примерно равны.Читайте такжеЯремчук против команды Клоппа. Бенфика – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 05.04.2022
Нам нужно сдержать "Ливерпуль". Как и у любой команды, у них есть слабые места, которыми мы можем воспользоваться. Нам придется играть в обороне, причем делать это на высоком уровне. Будет нелегко, но мы постараемся держаться на равных и надеемся, что болельщики вдохновят нас на подвиг", - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Бенфика" - "Ливерпуль" состоится уже сегодня, 5 апреля в Лиссабоне. Начало встречи - в 22:00 (по киевскому времени).
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