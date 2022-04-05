Тренер Бенфики - об игре с Ливерпулем: Шансы команд примерно равны

Главный тренер "Бенфики" Нелсон Вериссиму поделился ожиданиями от грядущего противостояния с "Ливерпулем" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" прекрасно действует как команда и обладает очень сильным подбором игроков, а еще там замечательный тренер. Все это говорит о том, что мы должны сыграть на самом высоком уровне в обоих матчах. Это будет трудное противостояние, но, как я уже говорил перед поединками с "Аяксом", шансы команд примерно равны.

Нам нужно сдержать "Ливерпуль". Как и у любой команды, у них есть слабые места, которыми мы можем воспользоваться. Нам придется играть в обороне, причем делать это на высоком уровне. Будет нелегко, но мы постараемся держаться на равных и надеемся, что болельщики вдохновят нас на подвиг", - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.