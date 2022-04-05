Бенфика - Ливерпуль | Онлайн матча | Аудио

Бенфика - Ливерпуль онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима во вторник, 5 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Команда Романа Яремчука не считалась фаворитом и в противостоянии с Аяксом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако сенсационно Бенфика преодолела предыдущий этап турнира и теперь вышла на еще более грозного соперника. Ливерпуль сейчас на ходу и выиграл 14 из 15 последних матчей во всех турнирах. Кажется, еще до финального свистка известно, кто станет победителем в этой дуэли. Но на самом деле ли это так?

Комментаторы матча - Егор Старков и Сергей Швец

Режиссер трансляции - Егор Старков