Несмотря на падение в Таблице коэффициентов на двенадцатое место, Украина сохраняет шансы напрямую (без квалификации) делегировать свою лучшую команду в группу Лиги чемпионов. Напомним, что по итогу пятилетки с 2016/17 по 2020/21 включительно наша Ассоциация опустилась на двенадцатую позицию Таблицы коэффициентов, предусматривающую квалификационный путь Лиги чемпионов и для вице-чемпиона, и для чемпиона страны.

Однако УЕФА приостановил членство в организации страны-террористки под названием "российская федерация", поэтому Украина фактически находится на одиннадцатом месте ТК. А это уже шанс на прямую путевку в группу Лиги чемпионов для лучшей команды страны – при условии, что текущую Лигу чемпионов выиграет команда, гарантирующая себе место в группе следующего самого престижного клубного евротурнира через внутренний чемпионат.

В настоящее время в текущей Лиге чемпионов активными остаются восемь команд: "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Челси" (Англия), "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия).

Из этих восьми представителей меньше всего шансов на прямой выход в группу Лиги чемпионов через свой чемпионат у "Вильярреала" и "Бенфики".

Также следует отметить, что остается открытым вопрос с распределением еврокубковых мест для украинской Ассоциации. Чемпионат Украины из-за полномасштабной войны с российскими террористами-убийцами-орками приостановлен после восемнадцати туров, судьба последующего календаря неизвестна.

После восемнадцати туров лидирует "Шахтер", после первого круга лидировало "Динамо". Приоритетная позиция Премьер-лиги – доигрывание чемпионата и распределение мест по спортивному принципу, но если этого не удастся сделать, придется принимать какое-то волевое решение. "Динамо", по сообщениям СМИ, стоит на позиции признать конечным результатом турнирную таблицу после первого круга, "Шахтер" настаивает на том, что нужно учитывать все сыгранные ранее матчи. По всей вероятности, ситуация будет решаться голосованием всех членов Премьер-лиги.

Следующая Лига чемпионов предварительно должна стартовать седьмого июля жеребьевкой предварительного раунда квалификации. Групповой раунд стартует 6/7 сентября, жеребьевка запланирована на 25-е августа.