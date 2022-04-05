Челси – Реал. Превью и прогноз четвертьфинала 1/4 ЛЧ на 06.04.22

Лига Чемпионов УЕФА 1/4 финала, 1-й матч Лондон, "Стэмфорд Бридж" "Челси" – "Реал" 22:00 Трансляция – Megogo

В прошлом сезоне назад эти двое уже встречались в 1/2 финала Лиги Чемпионов. Тогда "Челси" был на голову сильнее, и несмотря на ужасную реализацию, всё равно сумел остановить "Реал" за шаг от очередного финала. С тех пор "синие" немного сбавили обороты, а Мадрид наоборот прибавил и уверенно идёт к титулу Ла Лиги. "Челси" надеется повторить прошлогодний успех, а "Реал" отомстить за горькое поражение.

Челси

Жеребьёвка нынешней Лиги Чемпионов подарила нам уникальный шанс – увидеть четыре действительно сильнейших клуба Старого Света в полуфинале турнира. За последние сезоны "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Бавария" утвердились в этом качестве, демонстрируя футбол элитного качества практически каждую неделю, а то и каждые 3-4 дня. С некоторым отставанием от этих титанов идёт кубковый монстр Томаса Тухеля под названием "Челси".

За 14 месяцев в Лондоне Тухель превратил "Челси" в завсегдатаев финалов, доведя команду до финала ЛЧ, Кубка Англии , Кубка Лиги, клубного ЧМ. При немце "синие" ещё ни разу не покидали кубковый турнир без участия в решающей матче турнира, попутно выиграл три трофея. Это роднит "Челси" с "Реалом" конца десятых, хотя повторить успехи Зидана лондонцам вряд ли удастся.

После триумфа в ЛЧ "Челси" усилился топ-форвардом Ромелу Лукаку. Как показал этот сезон, без бельгийца команда выглядит органичнее и сильнее. С Хавертцом на острие "синие" лучше прессингуют и непредсказуемее впереди. Кай также развил навыки финишера, забив 7 голов в 2022-м году. Хотя "Челси" в первую очередь силён командно, недаром их главной звездой является Нголо Канте, альтруист по своей природе, получивший награду лучшего игрока обоих матчей с "Реалом" в прошлой кампании.

После травм вингбеков Чилуэлла и Джеймса и коронакризиса "Челси" осенью выпал из гонки за титул АПЛ, отпустив конкурентов далеко вперёд. Перед международным перерывом "синие" вновь поймали необходимый ритм, выиграв 12 из 13 последних встреч, но недавнее оглушительное поражение от "Брентфорда" (1:4) напомнило, что эта команда не безгрешна. Хотя есть и хорошая новость – Рис Джеймс готов к встрече в среду.

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Реал

После возвращения Карло Анчелотти в "Реал" минувшим летом многие ждали продолжение регресса. Такой себе Зидан позапрошлой прошивки, такой же тактически гибкий, как и его ученик, но уже устаревший. Иногда эти опасения дают о себе знать в больших матчах, в которых случаются провалы вроде 0:4 на "Бернабеу" от "Барселоны", но в общем и целом второе пришествие Карло прошло удачно.

"Реал" с третьего тура идёт на первом месте в Ла Лиге, где имеет 12-очковый отрыв от "Барселоны" и "Атлетико". За исключением упомянутого погрома от "блауграны" Мадрид не проигрывал в 10 последних матчах чемпионата Испании, выиграв 8 из них. В Кубке Короля "Реал" вылетел в 1/4 от "Атлетика" (0:1), зато до этого в январе баскский клуб был повержен командой Анчелотти в Суперкубке (2:0).

В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Реал" успел пару раз провалиться. В групповом этапе дома умудрились проиграть "Шерифу" (1:2), ужасный перфоманс был и в первой встрече с "ПСЖ" (1:0), хотя поражение и было минимальным. "Реал" вообще 150 минут битвы с Парижем был заметно хуже, но проявил свою сущность в последние полчаса. Карим Бензема оформил хет-трик, и мадридцы прошли дальше.

Встреча с "Пари Сен-Жермен" немало поведала о нынешнем "Реале". Обе команды роднит акцент на создание наиболее комфортных условий для своих звёзд, нежели на общекомандном балансе. Но в решающий момент Париж как всегда оказался просто сборищем звёзд, а "Реал" – командой с настоящим характером и волей к победе. Но хватит ли блестящей связки Бенземы и Винисиуса, нетленного трио Модрич-Каземиро-Кроос и лучшего вратаря мира Тибо Куртуа для того, чтобы достойно противостоять более цельному "Челси", предлагающего совсем другой уровень интенсивности относительно "Реала".

Статистика и факты

И "Челси", и "Реал" выиграл по 5 из 6 последних матчей в ЛЧ

Лучший бомбардир "Челси" в ЛЧ – Вернер (3 гола), у Бензема 8 мячей

"Челси" забивал минимум два гола в 4 последних матчах ЛЧ

"Реал" забивал минимум два гола в 5 из 6 последних матчей ЛЧ

"Реал" никогда не побеждал "Челси" (5 матчей)

"Челси" выиграл 3 последних противостояния в 1/4 и всего 8 из последних 9

Менди отыграл на ноль в 14 из 19 матчах ЛЧ

"Реал" 36 раз играл в 1/4, пройдя в следующий раунд 30 раз

Личные встречи

Соперники встречались между собой всего 5 раз. В 1998-м "Челси" обыграл "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА благодаря голу Густаво Пойета. До этого в двухматчевом противостоянии в 1971-м "синие" одолели Мадрид в финале Кубка кубков. В рамках Лиги Чемпионов команды единственный раз встретились в прошлом году. После ничьи 1:1 в Мадриде "Челси" выиграл вторую встречу со счётом 2:0.

Ориентировочные составы:

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Хаверц, Пулишич

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Вальверде, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Винисиус

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Челси – Реал от UA-Футбол

Анчелотти славится невероятной тактической гибкостью, но на этот раз наставнику придётся выдумать что-то неординарное, чтобы найти что противопоставить гораздо более энергичному сопернику. В прошлом году "Челси" просто задушил "Реал", и будет рад сделать это ещё раз. Также перед выездом в Мадрид на повторную встречу "синие" наверняка попытаются сделать солидный задел. Прогноз: победа "Челси" 2:0.