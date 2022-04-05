Тухель: Ближайшая игра против Реала не имеет ничего общего с прошлогодней

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

"Думаю, что предстоящая игра не имеет ничего общего с матчем прошлого сезона. Честно. Я не думал о ней, когда мы готовились. Мы не смотрели прошлогодние матчи. Мы не ставим перед собой задачу снова кому-то что-то доказать. Мы хотим реабилитироваться за субботнюю игру против "Брентфорда".

Мы должны понимать, что команды такого уровня, с такими талантливыми игроками и опытом могут выдать особенный матч. Для нас это тоже особенный случай, и поэтому мы очень взволнованы. Мы хотим доказать себе, что на многое способны. Это особенное противостояние, и соперник тоже особенный. Поэтому мы испытываем большое волнение.

Лига чемпионов - невероятно трудный и требовательный турнир. Здесь все время приходится сталкиваться с трудностями. Но с другой стороны, это как раз то, что мы любим. Тут приходится решать проблемы, но это то, что мы выбрали. Нам это нравится. Мы постоянно боремся с испытаниями. Нам нравится преодолевать трудности", - цитирует немецкого наставника сайт УЕФА.

Игра "Челси" - "Реал" состоится в Лондоне, шестого апреля.

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