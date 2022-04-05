Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Ближайшая игра против Реала не имеет ничего общего с прошлогодней
Лондонцы и мадридцы действительно изменились
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала".
"Думаю, что предстоящая игра не имеет ничего общего с матчем прошлого сезона. Честно. Я не думал о ней, когда мы готовились. Мы не смотрели прошлогодние матчи. Мы не ставим перед собой задачу снова кому-то что-то доказать. Мы хотим реабилитироваться за субботнюю игру против "Брентфорда".
Мы должны понимать, что команды такого уровня, с такими талантливыми игроками и опытом могут выдать особенный матч. Для нас это тоже особенный случай, и поэтому мы очень взволнованы. Мы хотим доказать себе, что на многое способны. Это особенное противостояние, и соперник тоже особенный. Поэтому мы испытываем большое волнение.
Лига чемпионов - невероятно трудный и требовательный турнир. Здесь все время приходится сталкиваться с трудностями. Но с другой стороны, это как раз то, что мы любим. Тут приходится решать проблемы, но это то, что мы выбрали. Нам это нравится. Мы постоянно боремся с испытаниями. Нам нравится преодолевать трудности", - цитирует немецкого наставника сайт УЕФА.
Игра "Челси" - "Реал" состоится в Лондоне, шестого апреля.
Читайте такжеЧелси – Реал. Превью и прогноз четвертьфинала 1/4 ЛЧ на 06.04.22
Популярное сейчас
- Российскую бригаду, совершавшую зверства в Буче, возвращают в Украину - ГУР
- О НАТО, договоренностях с рф и Мариуполе. Зеленский дал интервью украинским журналистам
- Ультрас Легии отказались поддерживать матч с Динамо из-за пророссийской позиции Суркисов
- Президент ПСЖ предложил устроить церемонию открытия перед финалом Лиги чемпионов
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
Новости по теме
- 09:30 Зарубежные Милан против Ювентуса и визит Ярмоленко в Манчестер. Какой футбол смотреть на выходных
- 13:59 Зарубежные Пеп дистанцируется, Анчелотти издевается над стариками, Гасперини меняет схему! Аудиомнение #133
- 14:28 Украинские Днепр-1 – третья сила УПЛ, cojones Жоржиньо, пауза Малиновского, провалы Реала. Аудиомнение #127