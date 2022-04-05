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ЛЧ. Манчестер Сити - Атлетико 1:0. Антифутбол ради антифутбола
Атлетико не собирался играть атаковать, но все равно проиграл
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” - “Атлетико” Мадрид 1:0
Голы: Де Брюйне 70
"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке - Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Грилиш 68) - Марез (Фоден 68), Силва, Стерлинг (Жезус 68)
"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилдо, Лоди - Коке (Де Пауль 60), Кондогбия, Льоренте (Кунья 60) - Гризманн (Корреа 60), Феликс (Лемар 81)
Предупреждения: Жезус 85, Эдерсон 90+3 - Де Пауль 69, Корреа 83, Врсалько 90+2
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