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Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов
Кто знает, может его время придет во втором тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стартует стадия четвертьфиналов Лиги Чемпионов. В одном из матчей между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Атлетико".
Стали известны стартовые составы команд. Украинец Александр Зинченко остался в запасе. В последний раз полузащитник играл с первых минут 20-го марта в рамках кубковой игры против "Саутгемптона".
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) April 5, 2022
XI | Ederson, Stones, Laporte, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Sterling
SUBS | Steffen, Carson, Jesus, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Foden, Egan-Riley, Mbete#ManCity #UCL pic.twitter.com/odYZFItxtT
El once de nuestro Atleti ❤️???? pic.twitter.com/7VeCCAnUNT— Atlético de Madrid (@Atleti) April 5, 2022
Начало матча "Манчестер Сити" - "Атлетико" в 22:00. UA-Футбол проведет
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