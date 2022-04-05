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Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Кто знает, может его время придет во втором тайме

Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стартует стадия четвертьфиналов Лиги Чемпионов. В одном из матчей между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Атлетико".

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Стали известны стартовые составы команд. Украинец Александр Зинченко остался в запасе. В последний раз полузащитник играл с первых минут 20-го марта в рамках кубковой игры против "Саутгемптона".

Начало матча "Манчестер Сити" - "Атлетико" в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко
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