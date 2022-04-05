Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов

Сегодня стартует стадия четвертьфиналов Лиги Чемпионов. В одном из матчей между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Атлетико".

Стали известны стартовые составы команд. Украинец Александр Зинченко остался в запасе. В последний раз полузащитник играл с первых минут 20-го марта в рамках кубковой игры против "Саутгемптона".

El once de nuestro Atleti ❤️???? pic.twitter.com/7VeCCAnUNT — Atlético de Madrid (@Atleti) April 5, 2022