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Манчестер Сити - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Манчестер Сити - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Манчестер Сити - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" в 1/8-й финала прошел представителя АПЛ МЮ. Однако сейчас перед "матрасниками" более сложная задача – "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Горожане котируются одним из главных фаворитов текущей Лиги чемпионов, поэтому именно "МанСити" должен диктовать правила игры в отчетном матче.

Но для "Атлетико" удобен стиль игры вторым номером. Вопросов много, а ответы будут даны во время матча. Начало – 22:00. Прямая трансляция матча – прямо в этой новости без регистрации. Смотрим.

Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч
5 апреля 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Атлетико” Мадрид

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