Манчестер Сити - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Атлетико" в 1/8-й финала прошел представителя АПЛ МЮ. Однако сейчас перед "матрасниками" более сложная задача – "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Горожане котируются одним из главных фаворитов текущей Лиги чемпионов, поэтому именно "МанСити" должен диктовать правила игры в отчетном матче.

Но для "Атлетико" удобен стиль игры вторым номером. Вопросов много, а ответы будут даны во время матча. Начало – 22:00. Прямая трансляция матча – прямо в этой новости без регистрации. Смотрим.

Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч

5 апреля 2022. Манчестер, “Этихад”