Бенфика - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Для Романа Яремчука не нашлось места в стартовом составе "Бенфики". Но это тактика от тренера "орлов" – самое важное сдержать "Ливерпуль", сковать его действия, а потом думать об атаке. "Ливерпуль" – очень грозный соперник, однако и "Бенфика" уже доказала, что с ней следует считаться.

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 05.04.2022. Начало – 22:00. Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Бенфика" – "Ливерпуль". Доступно без регистрации.

Лига чемпионов

1/4 финала, первый матч