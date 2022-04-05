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Бенфика - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бенфика - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 05.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для Романа Яремчука не нашлось места в стартовом составе "Бенфики". Но это тактика от тренера "орлов" – самое важное сдержать "Ливерпуль", сковать его действия, а потом думать об атаке. "Ливерпуль" – очень грозный соперник, однако и "Бенфика" уже доказала, что с ней следует считаться.
Матч четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 05.04.2022. Начало – 22:00. Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Бенфика" – "Ливерпуль". Доступно без регистрации.
Лига чемпионов
1/4 финала, первый матч
Бенфика 22:00 Ливерпуль
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