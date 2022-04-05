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Бенфика - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Бенфика - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 05.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бенфика - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для Романа Яремчука не нашлось места в стартовом составе "Бенфики". Но это тактика от тренера "орлов" – самое важное сдержать "Ливерпуль", сковать его действия, а потом думать об атаке. "Ливерпуль" – очень грозный соперник, однако и "Бенфика" уже доказала, что с ней следует считаться.

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 05.04.2022. Начало – 22:00. Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Бенфика" – "Ливерпуль". Доступно без регистрации.

Лига чемпионов
1/4 финала, первый матч

Бенфика 22:00 Ливерпуль

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В статье: Лига чемпионов
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