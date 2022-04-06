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Бенфика - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Роман Яремчук против одного из лучших клубов мира

Бенфика - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов между собой встречаются "Бенфика" и "Ливерпуль". Первая игра проходит в Португалии.

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Лига Чемпионов, 1/4 финала
"Бенфика" - "Ливерпуль" 1:3
Голы: Нуньес 49 - Конате 17, Мане 34, Диас 88

Обзор матча

Гол Конате

Гол Мане

Гол Нуньеса

Гол Диаса

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль
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