У Атлетико 0 ударов за первый тайм против Сити – антирекорд клуба в ЛЧ за 18 лет

"Атлетико" в первом тайме 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" не пробил ни разу. Начиная с сезона 2003/2004, когда начали собирать статистику, это худший результат команды.

0 - Atlético de Madrid haven't had a single shot so far tonight, with this the first time they've had zero shots in the first half of a #UCL match since game-by-game shot data is available for the competition (2003-04). Tentative. #MCIATM