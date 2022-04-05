УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. У Атлетико 0 ударов за первый тайм против Сити – антирекорд клуба в ЛЧ за 18 лет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Атлетико 0 ударов за первый тайм против Сити – антирекорд клуба в ЛЧ за 18 лет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

С начала сбора статистики "Атлетико" всегда хотя бы раз пробивал по воротам

У Атлетико 0 ударов за первый тайм против Сити – антирекорд клуба в ЛЧ за 18 лет

Фото: twitter.com/atletienglish

Новина українською

"Атлетико" в первом тайме 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" не пробил ни разу. Начиная с сезона 2003/2004, когда начали собирать статистику, это худший результат команды.

18 лет клуб пробивал хотя бы один раз в первом тайме каждого матча Лиги чемпионов. Это первый раз, когда нанести удар "индейцам" не удалось.

В свою очередь, "Манчестер Сити" 6 раз пробил в сторону ворот испанского клуба, ни разу не попав в створ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...