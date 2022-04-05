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У Атлетико 0 ударов за первый тайм против Сити – антирекорд клуба в ЛЧ за 18 лет
С начала сбора статистики "Атлетико" всегда хотя бы раз пробивал по воротам
Фото: twitter.com/atletienglish
"Атлетико" в первом тайме 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" не пробил ни разу. Начиная с сезона 2003/2004, когда начали собирать статистику, это худший результат команды.
0 - Atlético de Madrid haven't had a single shot so far tonight, with this the first time they've had zero shots in the first half of a #UCL match since game-by-game shot data is available for the competition (2003-04). Tentative. #MCIATM— OptaJoe (@OptaJoe) April 5, 2022
18 лет клуб пробивал хотя бы один раз в первом тайме каждого матча Лиги чемпионов. Это первый раз, когда нанести удар "индейцам" не удалось.
В свою очередь, "Манчестер Сити" 6 раз пробил в сторону ворот испанского клуба, ни разу не попав в створ.
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