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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Бенфика – Ливерпуль 1:3. Весомая заявка на полуфинал

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Яремчук получил несколько минут в конце матча

ЛЧ. Бенфика – Ливерпуль 1:3. Весомая заявка на полуфинал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов

1/4 финала, первый матч

"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

"Бенфика" – "Ливерпуль" 1:3

Голы: Нуньес 49 – Конате 17, Мане 34, Диас 87

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Рафа Силва, Вайгль, Таарабт (Мейте 70), Эвертон (Яремчук 82) – Г. Рамос (Мариу 86), Нуньес

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Дж. Гомес 89), Конате, ван Дейк, Робертсон – Кейта (Милнер 89), Фабинью, Тьяго (Хендерсон 61) – Салах (Жота 61), Мане (Фирмино 61), Диас

Предупреждения: Таарабт 63 – Тьяго 58

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
06.04.2022 в 00:02
Тут більш-менш ясно І головне Діаз забив... Кращий гравець матчу! Міг і дубль зробити, утім Жота замість пасу став лупити у голкіпера.
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