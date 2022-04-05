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ЛЧ. Бенфика – Ливерпуль 1:3. Весомая заявка на полуфинал
Яремчук получил несколько минут в конце матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
1/4 финала, первый матч
"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
"Бенфика" – "Ливерпуль" 1:3
Голы: Нуньес 49 – Конате 17, Мане 34, Диас 87
Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Рафа Силва, Вайгль, Таарабт (Мейте 70), Эвертон (Яремчук 82) – Г. Рамос (Мариу 86), Нуньес
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Дж. Гомес 89), Конате, ван Дейк, Робертсон – Кейта (Милнер 89), Фабинью, Тьяго (Хендерсон 61) – Салах (Жота 61), Мане (Фирмино 61), Диас
Предупреждения: Таарабт 63 – Тьяго 58
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