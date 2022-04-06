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Тренер Спортинга U-19: Для Динамо это будет больше, чем просто матч

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Португальцы готовятся к поединку Юношеской лиги УЕФА

Тренер Спортинга U-19: Для Динамо это будет больше, чем просто матч

fcdynamo.com

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Главный тренер "Спортинга" U-19 Филипе Педру рассказал о подготовке команды к матчу против "Динамо" U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

"Мы понимаем важность этого момента. Для "Динамо" это будет гораздо больше, чем просто футбольный матч. Они будут представлять свою страну, и мы понимаем это. Однако наше понимание останется вне поля, потому что задача остается прежней — пройти дальше. Игроки сосредоточены на достижении цели.

То, что мы не знали, состоится ли игра, немного повлияло на наши эмоции. Конечно, у "Динамо" было больше проблем, но им удалось собрать команду две недели назад. Они даже сыграли один или два товарищеских матча, и получили определенный отдых.

"Спортинг" сейчас находится в более соревновательном темпе, но наша команда меньше отдыхает. Это не оправдание. Психологически, возможность представлять свою страну может добавить игрокам "Динамо" мотивации, но наша команда тоже мотивирована, ведь у нас очень большие амбиции", - цитирует тренера A Bola.

Матч "Динамо" - "Спортинг" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоится 7 апреля. Поединок пройдет в Румынии на стадионе бухарестского "Рапида".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо U-19 (Киев)
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Источник:
A Bola

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