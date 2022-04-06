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"Мы могли защищаться лучше". Клопп высказался о победе над Бенфикой

Лига Чемпионов
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Наставник "красных" оценил игру в плей-офф Лиги чемпионов

"Мы могли защищаться лучше". Клопп высказался о победе над Бенфикой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над "Бенфикой" (3:1) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Непросто приехать сюда и выиграть на выезде матч Лиги чемпионов. "Бенфика" билась за свое выживание. Мы позволили им немного больше, чем нужно, но они заслужили гол. Хотя мы могли защищаться лучше.

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Как и ожидалось, матч получился трудным. Мы понимали, что 2:0 - приятное, но не решающее преимущество. Мы выиграли с разницей в два мяча, идем дальше.

Обычно в подобных ситуациях мы забиваем больше, но сейчас этого не произошло, во многом благодаря вратарю. Нужно отдать ему должное", - цитирует Клоппа BBC.

Ответная игра между командами состоится в Ливерпуле 13 апреля.

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В статье: Юрген Клопп Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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