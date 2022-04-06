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Диего Симеоне: Манчестер Сити, возможно, – это лучшая команда мира

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Пеп счастлив услышать подобные комплименты

Диего Симеоне: Манчестер Сити, возможно, – это лучшая команда мира

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги поражения своей команды от "Манчестер Сити" (0:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Это была трудная игра, очень сложная, против экстраординарной команды, которая играет очень хорошо и добивается успехов благодаря выдающимся игрокам. Великая команда. Во втором тайме хозяева забили гол, они очень сыграны".

"Мы ожидали, что Фоден будет играть в основе, потому что он очень динамичный игрок. С разным оружием, но команды искали в этом матче одно и то же. Ответный матч? Всегда нужно улучшать идеи. Это длинное противостояние, разбитое на две части. "Сити" без разницы, они играют одинаково. Возможно, это лучшая команда мира. Но мы будем смиренно бороться, насколько сможем".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Манчестер Сити
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Источник:
marca.com

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