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Тренер Бенфики после поражения от Ливерпуля: Двери для нас не закрыты

Лига Чемпионов
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Наставник "орлов" оценил первый матч с "мерсисайдцами" в Лиге чемпионов

Тренер Бенфики после поражения от Ливерпуля: Двери для нас не закрыты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Нельсон Вериссимо прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Двери для нас не закрыты, но с учетом третьего пропущенного гола все становится сложнее. Мы старались воспользоваться их слабостями в определенные моменты.

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Второй тайм мы провели лучше первого. Внесли корректировки в перерыве, игроки сами почувствовали, что могут продолжать владеть мячом. Мы забили гол, который вернул нас в игру, и мы были близки к тому, чтобы забить второй раз. Конечно, при счете 3:1 все усложняется", - приводит слова Вериссимо официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между командами состоится в Ливерпуле 13 апреля.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль
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Источник:
УЕФА

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