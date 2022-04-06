Тренер Бенфики после поражения от Ливерпуля: Двери для нас не закрыты

Главный тренер "Бенфики" Нельсон Вериссимо прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Двери для нас не закрыты, но с учетом третьего пропущенного гола все становится сложнее. Мы старались воспользоваться их слабостями в определенные моменты.

Второй тайм мы провели лучше первого. Внесли корректировки в перерыве, игроки сами почувствовали, что могут продолжать владеть мячом. Мы забили гол, который вернул нас в игру, и мы были близки к тому, чтобы забить второй раз. Конечно, при счете 3:1 все усложняется", - приводит слова Вериссимо официальный сайт УЕФА.